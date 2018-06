Kairo (dpa) - Nato-General Charles Bouchard hat schwere Vorwürfe gegen die libyschen Gaddafi-Truppen erhoben. Die Soldaten würden sich in Zivilkleidung in der Nähe von Krankenhäusern verstecken, von Moscheedächern schießen und Frauen und Kinder als Schutzschilder missbrauchen, sagte der Nato-Kommandeur des Militäreinsatzes in Libyen. Den Nato-Kampfpiloten seien die Hände gebunden. In der seit sieben Wochen belagerten Stadt Misurata wurden nach libyschen Oppositionsangaben in den letzten zwei Tagen bei den Angriffen Dutzende Menschen getötet.

