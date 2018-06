Berlin (dpa) - Deutschland stockt seine humanitäre Hilfe für Libyen um zwei auf etwa sieben Millionen Euro auf. Das zusätzliche Geld soll nach Angaben des Auswärtigen Amtes vor allem für Menschen in der umkämpften Stadt Misurata verwendet werden. Damit sollen auch etwa 2000 Flüchtlinge in den nächsten Tagen aus Misurata in die Rebellen-Hochburg Bengasi gebracht werden. Gleichzeitig werden etwa 900 Tonnen Hilfsgüter in die Stadt geliefert.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.