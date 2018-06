Brüssel (dpa) - Die europäische Polizeibehörde Europol schlägt Alarm: Mit dem Flüchtlingsstrom aus Nordafrika könnten Terroristen leicht nach Europa gelangen. Die instabile Lage in Nordafrika bereite Sorge, weil sie Terrorgruppen neue Möglichkeiten biete, schreibt Europol in einem Bericht. Unter der großen Zahl der Flüchtlinge aus Tunesien und Libyen könnten sich Kriminelle problemlos verstecken. Nach Schätzungen sind seit Ausbruch der Unruhen im Januar rund 26 000 Flüchtlinge allein in Italien eingetroffen.

