Rio de Janeiro (dpa) - Elf Tage nach dem Amoklauf mit zwölf getöteten Kindern in einer Schule in Rio de Janeiro ist in dem Gebäude der Unterricht wieder angelaufen. Insgesamt kehrten rund 80 Schülerinnen und Schüler in die Schule in Rios westlich gelegenem Stadtteil Realengo zurück. Für sie und auch die Lehrer begann der Unterricht mit psychologischer Betreuung. Ein 23-jähriger Ex-Schüler hatte am 7. April zehn Mädchen und zwei Jungen erschossen und anschließend Selbstmord begangen.

