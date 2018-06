Rom (dpa) - Nach dem Atom-Unfall in Japan will Italien seine Pläne zum Wiedereinstieg in die Kernenergie endgültig auf Eis legen. Eine im Senat eingebrachte Gesetzesänderung sieht vor, die Vorbereitungen und die Suche nach Standorten für neue Kernkraftwerke definitiv zu stoppen. Es müsse jetzt die Sicherheit atomarer Energie weiter wissenschaftlich erforscht werden, heißt es zur Begründung. Sollte diese Änderung im Parlament durchkommen, wäre das vorgesehene Referendum der italienischen Kernkraftgegner gegen den Wiedereinstieg überholt.

