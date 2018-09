Frankfurt/Main (dpa) - Die Lokführergewerkschaft GDL will ihren Arbeitskampf bei fünf großen Konkurrenten der Deutschen Bahn nicht an den Osterfeiertagen austragen. Das sagte Gewerkschaftschef Claus Weselsky in Frankfurt. Der aktuelle Ausstand endet am Donnerstag um 2.00 Uhr morgens.

