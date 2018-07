New York (dpa) - Arnold Schwarzenegger (63) schaut derzeit nicht so gerne in den Spiegel. Der frühere Bodybuilder, Hollywood-Schauspieler und Gouverneur von Kalifornien ist zwar stolz auf sein bisheriges Lebenswerk, aber unzufrieden mit seiner Form.

«Ich fühle mich ganz großartig, wenn ich auf mein Leben zurückblicke. Aber ich fühle mich scheiße, wenn ich in den Spiegel schaue», sagte er dem US-Magazin «Newsweek». «Ich trete ja zu keinem Wettbewerb mehr an, ich muss mir nicht das Hemd vom Leib reißen und meinen Körper verkaufen, aber wenn ich vor dem Spiegel stehe und wirklich hingucke, dann frage ich mich: Was zum Teufel ist denn hier passiert? Jesus Christus. Ich sehe aus wie geprügelt», so der gebürtige Österreicher. Der fünffache Mister Universum hatte vor kurzem angekündigt, sich wieder für Film-Projekte zu interessieren. Er wolle auch weiter mit den Vereinten Nationen arbeiten, sich für den Klimaschutz und die Special Olympics einsetzen.

Artikel in «Newsweek»