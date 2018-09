Brüssel (dpa) - Die Nato prüft Berichte über einen angeblich von Kampfflugzeugen des Bündnisses geflogenen Angriff auf Rebellenmilizen in Libyen. Man sei bei Berichten über getötete Zivilisten immer sehr betroffen, sagte eine Nato-Sprecherin auf Anfrage in Brüssel. Nach unbestätigten Berichten sollen Nato-Kampfjets in der Nacht erstmals Milizen der Regimegegner angegriffen und 13 Aufständische getötet haben.

