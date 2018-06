München (dpa) - Der Mord an zwei Schwestern aus dem bayerischen Krailling ist so gut wie aufgeklärt. Gegen einen 50-Jährigen aus dem Umfeld der Familie soll noch heute Haftbefehl erlassen werden. Der Tatvorwurf lautet zweifacher Mord. Ein Geständnis hat der Mann bislang nicht abgelegt. DNS-Spuren am Tatort brachten die Ermittler auf seine Spur. Dass es sich bei dem Verdächtigen um den Mann der Schwester der Mutter handelt, wurde bislang weder bestätigt noch dementiert.

