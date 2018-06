Tokio (dpa) - Drei Wochen nach dem katastrophalen Erdbeben hat Außenminister Guido Westerwelle Japan Deutschlands Solidarität versichert. Bei einem Kurzbesuch in Tokio versprach Westerwelle auch Hilfe beim wirtschaftlichen Wiederaufbau. Da könne sich Japan auf Deutschland als Partner verlassen, sagte er nach einem Gespräch mit seinem japanischen Amtskollegen Takeaki Matsumoto in Tokio. Während Westerwelle auf Asienreise ist, brodelt es in seiner Partei weiter. Seine Zukunft als FDP-Chef ist fraglich. Als Favorit für die Nachfolge gilt Bundesgesundheitsminister Philipp Rösler.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.