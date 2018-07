Berlin (dpa) - Der Machtkampf in der FDP-Spitze treibt auf eine rasche Entscheidung zu. Ein Rückzug von Guido Westerwelle wird immer wahrscheinlicher. Das FDP-Präsidium wird aller Voraussicht nach bereits am Montag die Weichen für den personellen Umbau stellen. Laut Bundesjustizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger kann die FDP nur mit einer inhaltlichen und personelle Neuausrichtung Vertrauen und Glaubwürdigkeit zurückgewinnen. Sie selbst will aber wohl nicht für den Parteivorsitz kandidieren. Als Favorit für die Westerwelle-Nachfolge gilt Gesundheitsminister Philipp Rösler.

