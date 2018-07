Libysche Rebellen bitten um Bodentruppen in Misurata

Paris (dpa) - Die Rebellen in der belagerten libyschen Stadt Misurata haben jetzt um die Entsendung ausländischer Bodentruppen gebeten. Die Aufständischen hätten die Forderung an den Nationalen Übergangsrat weitergeleitet, berichteten die französische Zeitung «Le Figaro» und die «Washington Post». Der Übergangsrat hält die Verbindung zur Nato, hatte sich bislang aber gegen ausländische Bodentruppen ausgesprochen. Die USA erwägen weiter Waffenlieferungen an die Rebellen.

Wegfahrsperren für Alkoholsünder im Gespräch

Berlin (dpa) - Im Kampf gegen Alkohol am Steuer denkt die Bundesregierung über die Einführung elektronischer Wegfahrsperren nach. Laut «Saarbrücker Zeitung» haben die Fraktionen von Union und FDP Verkehrsminister Peter Ramsauer aufgefordert, den Einsatz sogenannter Alkolocks zu prüfen. Diese Atem-Messgeräte sorgen dafür, dass der Motor des Fahrzeugs nicht anspringt, wenn der Fahrer zu viel getrunken hat. Es werde überlegt, die Zeit des Führerscheinentzugs zu verkürzen oder Punkte in Flensburg zu erlassen, wenn sich Autofahrer ein solches Gerät in ihren Wagen einbauen lassen.

Leyen will Hartz-IV-Familien Brief schreiben

Berlin (dpa) - Wegen der Anlaufschwierigkeiten beim Bildungspaket für bedürftige Kinder will sich Familienministerin Ursula von der Leyen nun schriftlich an alle betroffenen Familien wenden. Viele Eltern seien nicht darin geübt, die richtigen Angebote zu finden, sagte sie der «Passauer Neuen Presse». Deswegen halte sie es für richtig, jede Hartz-IV-Familie einzeln anzuschreiben. Die Ministerin fordert aber auch von den Erziehungsberechtigen, dass sie «ihren Teil der Verantwortung wahrnehmen».

