Inhalt Seite 1 — Tanzen, Schwimmen, Häschen gucken Seite 2 Auf einer Seite lesen

Berlin (dpa) - Vier Tage frei - und kaum eine Wolke am Frühlingshimmel. Das lange Osterwochenende verspricht Sonne satt. Viele Familienfeiern dürften nach draußen verlegt werden, manche Veranstaltungen können sich auf einen Besucherrekord freuen.

Bis zu 27 Grad warm soll es am Wochenende werden, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Mittwoch in Offenbach mitteilte. Im Norden und Osten soll nur die Sonne scheinen, lediglich im Südwesten drohen von Samstag an Schauer und Gewitter. Auch dann bleibt es nach Angaben der Wetterexperten aber angenehm warm. Die Palette möglicher Freiluftaktivitäten ist groß:

Spaß versprechen skurrile Osterbräuche in Sachsen. Karfreitag fliegen beim Eierschieben vom Protschenberg in Bautzen hunderte bunte Plastikeier. Gefangene Exemplare können gegen Süßigkeiten getauscht werden. Andernorts können geschmückte Osterreiter bestaunt oder auf Festungen Ostereier gesucht werden. Das Angebot stößt auf Interesse: «In der Oberlausitz, der sächsischen Schweiz und dem Erzgebirge sind vor allem Pensionen und Ferienwohnungen teilweise ausgebucht», sagte Ines Nebelung vom Tourismus Marketing in Dresden.

Ostern im Freien - da steht auch ein Zoobesuch ganz oben auf der Liste vieler Familien. «Auf unserer Osterwiese piepen frischgeschlüpfte Küken und hoppeln kleine Häschen», sagte eine Sprecherin des Zoos Hannover. Zudem gebe es bis zu 30 Tierfütterungen am Tag, ein Plüschosterhase verteile Süßigkeiten an kleine Besucher.

Vergnügliche Auszeiten bieten auch Eisdielen und Biergärten - nicht nur der berühmte Biergarten am Chinesischen Turm im Englischen Garten in München erwartet einen enormen Besucherandrang. «So gut ging es uns im April schon lange nicht mehr», sagte Geschäftsleiter André Hollenbenders. Grill-Würstchen sollten ohnehin an derlei Orten oder im heimischen Garten verzehrt werden: In weiten Teilen Deutschlands herrscht erhöhte Waldbrandgefahr.

Den österlichen Ansturm wollen sich auch viele Freibäder nicht entgehen lassen. In Berlin öffnen am Karfreitag die Strandbäder Wannsee und Jungfernheide. Der Sprung ins Nass ist allerdings ein Vergnügen für Wagemutige: Der Wannsee werde sich bis zum Freitag wohl nur auf frische zwölf Grad aufwärmen, hieß es bei den Berliner Bäder-Betrieben (BBB). Großen Andrang erwarten auch die Betreiber einer der bekanntesten Strandbars: dem BundesPresseStrand. «Wir hatten schon die vergangenen drei Wochenenden spontan auf, weil es so schön war», sagte eine Sprecherin.

In Hamburg startet mindestens ein Freibad Ostern und damit eine Woche früher als geplant. «Mit Glück wird das Wasser bis dahin 19 Grad warm sein», sagte eine Bäderland-Sprecherin. Auch in Stuttgart und München öffnet ein erstes Bad. «Traditionell geht es bei uns normalerweise erst ab 1. Mai los. Aber weil es nichts Neues ist, dass das Wetter gerne mal verrückt spielt, wollen wir flexibel darauf reagieren», sagte ein Bäder-Sprecher in München.