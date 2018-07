Dallas (dpa) - Die Dallas Mavericks konnten sich auch im zweiten Playoff-Heimspiel der NBA auf Dirk Nowitzki verlassen. Dank einer überragenden Leistung des besten deutschen Basketballers bezwangen die Texaner die Portland Trail Blazers mit 101:89 und führen in der «Best of Seven»-Serie mit 2:0.

«Wir freuen uns heute über den Sieg, aber die Serie ist noch lange nicht gelaufen», sagte der Würzburger. Der 32-Jährige war mit 33 Punkten und sieben Rebounds wieder einmal Mann des Abends. In der entscheidenden Schlussphase gelangen dem Superstar sogar elf Punkte nacheinander. Bereits beim 89:81- Erfolg in der ersten Begegnung war der Deutsche mit 18 Zählern im Schlussabschnitt der Matchwinner gewesen.

Neben Nowitzki trumpfen im American Airlines Center zwei weitere Routiniers auf: Der Serbe Peja Stojakovic machte von der Bank kommend 21 Punkte, darunter fünf Dreier. «Ich habe ein paar Würfe getroffen, und das hat mir Selbstvertrauen gegeben. Dirk, Kidd und Terry ziehen immer soviel Aufmerksamkeit auf sich, dass wir den Ball laufen lassen und gute Möglichkeiten herausspielen können», erklärte Stojakovic.

Der erneut starke 38-jährige Spielmacher Jason Kidd steuerte 18 Zähler bei, Jason Terry 10. «Wir wissen nie, welche zwei oder drei Jungs bei uns heiß laufen», freute sich Trainer Rick Carlisle über die Ausgeglichenheit seines Teams. Bei den Gästen aus Portland, die zur Pause mit 52:50 geführt hatten, war LaMarcus Aldridge mit 24 Punkten Topscorer.

Zwar war der herausragende «Mavs»-Profi Nowitzki diesmal nur mit neun seiner insgesamt 22 Versuche aus dem Feld erfolgreich, zeigte sich aber mit 15 von 17 verwandelten Freiwürfen nervenstark. «Es läuft schon die ganze Saison so, dass immer jemand anderes unser zweitbester Scorer ist. Unsere Big Men haben es gut verstanden, Aldridge das gesamte Spiel über das Leben schwer zu machen», sagte Nowitzki und forderte vor der dritten Partie in Portland: «Wir müssen am Donnerstag genauso agieren.» Bereits am Samstag findet dann die zweite Auswärtspartie der Mavericks statt, die erstmals seit 2006 2:0 in den Playoffs führen.