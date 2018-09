Stuttgart (dpa) - Andrea Petkovic ist beim Tennis-Hallenturnier in Stuttgart als dritte deutsche Spielerin ins Viertelfinale eingezogen. Sie bezwang die Serbin Jelena Jankovic in drei Sätzen mit 3:6, 6:1, 6:3. Zuvor waren auch überraschend Sabine Lisicki und Kristina Barrois gegen in der Weltrangliste wesentlich höher platzierte Kontrahentinnen in die nächste Runde eingezogen. Lisicki besiegte die Chinesin Na Li 6:4, 7:5. Barrois schlug die Französin Marion Bartoli ebenfalls in zwei Sätzen.

