Frankfurt/Main (dpa) - An der Streikfront bei den Regiobahnen können die Fahrgäste zumindest bis zum Monatsende aufatmen. Die Lokführergewerkschaft GDL kündigte an, den Arbeitskampf bis mindestens Ende April auszusetzen. Die Gewerkschaft bestreikt seit Montag die fünf großen regionalen Konkurrenten des Marktführers Deutsche Bahn. Der aktuelle Ausstand soll in dieser Nacht um 2.00 Uhr enden. Die GDL will für alle Lokführer in Deutschland einen Rahmentarif durchsetzen.

