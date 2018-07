Mainz (dpa) - Drogen-Skandal bei der Mainzer Polizei: Aus der Asservatenkammer des Polizeipräsidiums Mainz sind insgesamt 1200 Euro und eine Tüte mit 116 Gramm Amphetamin gestohlen worden. Vier Beamte würden als Tatverdächtige in Betracht gezogen. Das teilte der Leitende Oberstaatsanwalt in Mainz, Klaus-Peter Mieth, mit. Noch gebe es aber keinen Haftbefehl, sie seien auch nicht vom Dienst suspendiert, sondern an anderer Stelle eingesetzt worden. Der Verlust der beschlagnahmten Geldbeträge und der Drogen sei bei routinemäßigen Überprüfungen aufgefallen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.