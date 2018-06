Frankfurt/Main (dpa) - Zu den diesjährigen Ostermärschen sind bundesweit mehr als 70 Aktionen gegen Atomkraft und für den Frieden geplant. Gemeinsam mit Anti-AKW-Initiativen hat die Friedensbewegung zu Protesten vor Atomkraftwerken am Ostermontag aufgerufen. Im südhessischen Biblis soll es einen Sternmarsch mit mehr als 10 000 Teilnehmern geben, der an den 25. Jahrestag der Reaktorkatastrophe in Tschernobyl erinnern soll. Neben der Forderung nach einem Ausstieg aus der Kernkraft geht es bei den traditionellen Ostermärschen auch um die Abschaffung von Atomwaffen.

