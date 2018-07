Berlin (dpa) - Der 12-jährige Junge, der tot in einem Berliner Keller entdeckt wurde, ist vermutlich erschlagen worden. Ein Sexualdelikt könne ausgeschlossen werden. Das teilte die Polizei zu ersten Obduktionsergebnissen mit. Die Ermittler gehen von einer Beziehungstat aus. Ein zunächst festgenommener Mann kam wieder frei. Der anfängliche Tatverdacht gegen ihn habe sich nicht bestätigt. Polizisten hatten den toten Schüler in der Nacht in einem Keller in einem Mietshaus im Bezirk Reinickendorf entdeckt. Der Junge war am Dienstag als vermisst gemeldet worden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.