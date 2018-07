Bengasi (dpa) - Die schweren Kämpfe um die seit Wochen belagerte libysche Stadt Misurata dauern an. Gestern wurden auch zwei Foto-Journalisten getötet, als sie in der Rebellenstadt unter Beschuss gerieten. Neben Großbritannien wollen nun auch Frankreich und Italien die massiv in Bedrängnis geratenen Gaddafi-Gegner mit Militärexperten unterstützen.

