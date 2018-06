Inhalt Seite 1 — Die Hochzeit naht - was machen die Royals? Seite 2 Auf einer Seite lesen

London (dpa) - Selbst der 85. Geburtstag der Großmutter steht im Schatten der großen Hochzeitsfeier: Der Ehrentag von Queen Elizabeth II. ist zur Generalprobe für die Hochzeit ihres Enkels Prinz William geworden. Die Königin nahm an einem traditionellen Gottesdienst zum Gründonnerstag in der Westminster Abbey teil.

Dort werden sich William und Kate Middleton am 29. April das Ja-Wort geben. TV-Sender nutzten die Gelegenheit und testeten ihre Kameras, Scheinwerfer und technische Ausrüstung für Live-Schalten. Auch die Musiker und Chöre der Abbey übten mit ihrem Auftritt für den Hochzeitstag.

Bei dem jahrhundertealten Brauch werden am Gründonnerstag «Almosen» an arme und alte Menschen verteilt. Symbolisch überreichte die Queen 85 Frauen und Männern, die in ihren Kirchengemeinden herausragende Arbeit leisten, verschiedene Münzen. Die Monarchin feiert ihren Geburtstag traditionell nicht am 21. April, dem Tag, an dem sie das Licht der Welt erblickte. Stattdessen wird im Juni die Militär-Parade «Trooping the Colour» zu ihren Ehren abgehalten.

Kate bereitet sich derweil offenbar schon auf ihre Hochzeitsreise vor. Wenige Tage vor der Trauung wurde sie beim Shoppen auf einer beliebten und gut besuchten Londoner Einkaufsstraße gesichtet. Die 29-Jährige soll sich in vergleichsweise preiswerten Geschäften mit sommerlicher Kleidung für ihre Hochzeitsreise eingedeckt haben, berichteten mehrere Zeitungen. Die Einkaufsmeile hat den vielsagenden Namen «King's Road», zu deutsch Königs-Straße.

Auf Fotos war Kate in einem schicken schwarzen Kleid und mit Einkaufstüte zu sehen. Wohin die Hochzeitsreise gehen wird, will das Paar streng geheim halten, heißt es immer wieder vom Palast.

In Vorbereitung auf die Hochzeit sollen Kate und ihr 28 Jahre alter Bräutigam angeblich auch gemeinsam das Grab von Williams Mutter Diana besucht haben. Die Boulevardzeitung «Daily Mirror» berichtete am Donnerstag, das Paar habe Blumen auf der kleinen Insel auf dem Althorp Estate niedergelegt. Diana ist auf dem Landsitz ihrer Vorfahren in der Grafschaft Northamptonshire begraben. Der Palast wollte den Bericht nicht kommentieren.

William ist derzeit nach Angaben des Palastes in London und dort vor allem mit Proben für die Hochzeit beschäftigt. Am vergangenen Montag hat er angeblich Fußball in einem Londoner Park gespielt.