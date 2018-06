Ansbach (dpa) - Der zuständige bayerische Datenschutzbeauftragte Thomas Kranig hat Apple schriftlich aufgefordert, die Speicherung von Bewegungsdaten von iPhone- und iPad-Nutzern aufzuklären. Er habe einen Fragenkatalog an die deutsche Apple-Niederlassung in München geschickt, sagte Kranig der dpa. Kranig will von Apple wissen, welche Geräte Bewegungsdaten speichern, welche Daten das sind und wo sie gespeichert werden. iPhone und iPad speichern dauerhaft die Aufenthaltsorte ihrer Nutzer anhand von Daten aus dem Mobilfunknetz.

