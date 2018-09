Washington (dpa) - Die USA setzen ab sofort bewaffnete Drohnen in Libyen ein. US-Präsident Barack Obama habe die Nutzung genehmigt, sagte Verteidigungsminister Robert Gates in Washington. Die unbemannten Fluggeräte könnten bereits im Laufe des Tages mit ihren Missionen beginnen. Gates sprach von einem «bescheidenen Beitrag» der USA für die Nato-Truppen. Er sei wegen der humanitären Situation in Libyen notwendig geworden. US-Bodentruppen seien aber weiter kein Thema.

