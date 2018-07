Berlin (dpa) - Der ADAC wirft den Mineralölkonzernen Preistreiberei zu Feiertagen vor. Rund um Ostern oder Weihnachten seien «rein am Gewinn motivierte Mitnahmeeffekte durch Preiserhöhungen der Konzerne noch stärker ausgeprägt als in normalen Wochen», sagte der Präsident des Automobilclubs, Peter Meyer, der «Welt». BP Deutschland erklärte dagegen, die aktuell hohen Preise hätten nichts mit den bevorstehenden Feiertagen zu tun. Der Benzinpreis hat in der vergangenen Woche ein Allzeithoch erreicht, und zwar an einem Freitag, der oft der teuerste Tag zum Tanken ist.

