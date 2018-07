Friedrichshafen (dpa) - Ausgerechnet zwei Waffendiebe lieferten die entscheidenden Hinweise: Die Polizei hat in vier Landkreisen am Bodensee rund 540 Waffen und etwa 35 000 Schuss Munition beschlagnahmt. Im Bodenseekreis und in den Landkreisen Ravensburg, Sigmaringen und Konstanz wurden 140 scharfe Schusswaffen und etwa 400 sonstige Waffen sichergestellt. Darunter sind Luftdruck- und Schreckschusswaffen, aber auch Armbrüste, Totschläger und Elektroschockgeräte, teilte die Polizei mit. Sie gehörten meist Waffennarren, die sie nicht ordnungsgemäß gemeldet hatten.

