Berlin (dpa) - Bundesarbeitsministerin Ursula von der Leyen spricht mit Vertretern der Kommunen und der Länder über die Anlaufschwierigkeiten beim Bildungspaket für bedürftige Kinder. An dem Runden Tisch soll nach Wegen gesucht werden, die Bildungsleistungen für die 2,5 Millionen Kinder aus armen Familien bekannter zu machen. Dabei geht es um ein warmes Mittagessen in Kitas und Schulen, Mitgliedsbeiträge für Sport- und Musikvereine, Kosten für Tagesausflüge und in Ausnahmefällen auch Nachhilfe. Bislang haben nur wenige Eltern die Angebote nachgefragt.

