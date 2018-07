Bischof verliert Pool-Finale bei Judo-EM

Istanbul (dpa) - Judo-Olympiasieger Ole Bischof muss weiter auf seinen zweiten EM-Titel nach 2005 warten. Nach zwei Vorrundensiegen unterlag der 31-Jährige am Freitag bei den Europameisterschaften in Istanbul in seinem Pool-Finale der Gewichtsklasse bis 81 Kilogramm Sergiu Toma aus Moldau und kann damit bestenfalls noch Bronze holen. Ganz aus dem Medaillenrennen ist der Berliner Sven Maresch, der gegen den Franzosen Alain Schmitt den Kürzeren zog.

Dallas Mavericks verlieren in Portland 92:97

Portland (dpa) - Dirk Nowitzki hat mit den Dallas Mavericks in den Playoffs der Nordamerikanischen Basketball-Liga NBA die erste Niederlage hinnehmen müssen. Nach zwei Heimsiegen verloren die Texaner am Donnerstagabend (Ortszeit) bei den Portland Trail Blazers mit 92:97. Somit konnte das Team aus dem Bundesstaat Oregon in der «best of seven»-Serie auf 1:2 verkürzen.

Khedira fällt vorerst aus - Behandlung in München

Madrid (dpa) - Fußball-Nationalspieler Sami Khedira vom spanischen Pokalsieger Real Madrid lässt sich wegen Oberschenkelproblemen in München behandeln. Das Punktspiel am Samstag beim FC Valencia werde er damit verpassen, berichtete das Madrider Sportblatt «As». Zudem ist Khediras Einsatz im Halbfinal-Hinspiel der Champions League am Mittwoch gegen Barcelona fraglich.

Reiner Maurer bleibt Trainer bei 1860 München