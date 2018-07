Los Angeles (dpa) - Die US-Schauspielerin Lindsay Lohan (24) hat am Karfreitag erneut wegen Diebstahls vor Gericht erscheinen müssen. Bei der Anhörung in Los Angeles sollten Zeugen zu Wort kommen.

Erwartet wurde unter anderem die Besitzerin des Schmuckladens, in dem Lohan im vergangenen Januar eine Goldkette geklaut haben soll. Nach Informationen des Promi-Portals «Radaronline.com» war eine ganztägige Sitzung geplant. Vorab wurde bekannt, dass die Richterin möglicherweise den Schweregrad des Tatvorwurfs reduzieren würde. Dies würde die Haftzeit im Falle einer Verurteilung deutlich verkürzen.

Lohans Anwältin Shawn Holley wollte einen Schmuckexperten vor Gericht holen. Der Wert der Goldkette ist einer der Streitpunkte in dem Verfahren. Richterin Stephanie Sautner muss in dieser Phase des Verfahrens zunächst entscheiden, ob es genügend Beweise für eine Straftat gibt, die einen Prozess rechtfertigen.

Wegen früherer Vergehen unterliegt Lohan noch Bewährungsauflagen. Seit einer Trunkenheitsfahrt im Jahr 2007 war sie mehrere Male im Gefängnis und wiederholt auf Entzug. Im Falle einer Verurteilung wegen schweren Diebstahls drohen der Schauspielerin bis zu drei Jahre Haft. Auch der mögliche Verstoß gegen ihre Bewährungsauflagen könnte ihr zum Verhängnis werden.

Lohan bemüht sich unterdessen, ihre brachliegende Karriere wieder anzukurbeln. Nach zähen Verhandlungen erhielt sie in dieser Woche den Zuschlag für eine Rolle in dem Mafiafilm «Gotti: Three Generations» an der Seite von John Travolta. Die Dreharbeiten sollen im Herbst in New York beginnen.