Madrid (dpa) - Der deutsche Fußball-Nationalspieler Sami Khedira hat den Pokalsieg von Real Madrid teuer bezahlt. Der 24-Jährige zog sich im Finale um den «Copa del Rey» gegen den FC Barcelona einen Muskelriss im rechten Adduktorenbereich zu und fällt vorerst aus, wie die «Königlichen» mitteilten.

Der Ex-Stuttgarter selbst rechnet damit, dass er in dieser Spielzeit nicht mehr zum Einsatz kommen wird. «Diese Saison ist für mich gelaufen», ließ Khedira den Südwestrundfunk wissen. Sein Trainer José Mourinho hat ihn dagegen für das Halbfinal-Rückspiel in der Champions League am 3. Mai in Barcelona noch nicht definitiv abgeschrieben. «Es ist absurd zu behaupten, dass er nicht mehr in dieser Saison spielt», sagte der Portugiese. «Wir hoffen, dass er so bald wie möglich wieder dabei ist.» Sicher fehlen wird Khedira am 27. April im Hinspiel in Madrid.

Der 24-Jährige war in Valencia bei Reals 1:0-Pokalsieg im «Clasico» gegen Barca in der 104. Minute ausgewechselt worden. Nach seinem ersten Titelgewinn mit Real war der Ex-Stuttgarter nach München gereist, um sich von Nationalmannschaftsarzt Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt untersuchen zu lassen.