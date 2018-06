Seoul (dpa) - Samsung hat Apple mit Patentrechtsklagen in Südkorea, Japan und Deutschland überzogen. Der südkoreanische Technologiekonzern reagiert damit wie angekündigt auf eine Klage des US-Konkurrenten. Apple wirft Samsung «sklavisches» Kopieren von Handys und Tablets vor. Samsung hat nun beim zentralen Bezirksgericht in Seoul eine Klage eingereicht und auch in Tokio und Mannheim. Um welche Technologiepatente es Samsung geht, ist nicht bekannt.

