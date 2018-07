Jerusalem (dpa) - Mit einem Morgengebet in der Grabeskirche haben die Christen in Jerusalem die religiösen Feierlichkeiten zum Karfreitag begonnen. Hunderte Gläubige kamen, längst nicht alle fanden Platz in der Basilika. Tausende Christen wollen am Mittag mit einer Prozession auf der Via Dolorosa in der Altstadt den Leidensweg Jesu nachempfinden. Er wurde nach christlichem Glauben am Karfreitag verurteilt und auf dem Hügel Golgatha gekreuzigt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.