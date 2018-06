Rom (dpa) - Wahrscheinlich würden viele Menschen einen Papst gern einmal etwas fragen. An diesem Karfreitag ist das im italienischen Staatsfernsehen RAI erstmals möglich gewesen: In einer Sondersendung hat Benedikt XVI. sich nachmittags insgesamt sieben Fragen von Zuschauern gestellt. Damit hat sich erstmals ein Papst direkt an einer Fernsehsendung beteiligt. Die siebenjährige Elena hatte das Erdbeben in Japan miterlebt und wollte wissen, was Jesus über das Leid im Leben sagte. Benedikt antwortete: Er habe darauf keine Antwort, aber er wisse, dass Gott auf der Seite der Leidenden sei.

