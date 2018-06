Kairo (dpa) - Ägyptens Ex-Präsident Husni Mubarak muss weiter in Haft bleiben. Der Generalstaatsanwalt verlängerte die Untersuchungshaft um 15 Tage. Der 82-Jährige wird in einem Krankenhaus in Scharm el Scheich festgehalten. Ihm wird Korruption vorgeworfen. Zudem soll er Gewalt gegen Demonstranten angeordnet haben. Diese Vorwürfe hat Mubarak zurückgewiesen. Er hatte die Macht im Februar nach massiven Protesten abgeben müssen. Am 13. April wurde er festgenommen, nachdem Demonstranten gefordert hatten, ihn vor Gericht zu bringen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.