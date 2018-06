München (dpa) - Das Machtwort von Kanzlerin Angela Merkel zur umstrittenen Pkw-Maut hat keine nachhaltige Wirkung. Trotz ihres Vetos streitet die Koalition weiter über das Reizthema. CSU-Chef Horst Seehofer will die Gebühr noch in dieser Legislaturperiode durchsetzen. Das sagte er dem «Spiegel». Als Größenordnung nannte Seehofer 100 Euro pro Jahr. Der Parlamentarische Staatssekretär im Verkehrsministerium, Jan Mücke, widersprach Seehofer in der «Mitteldeutschen Zeitung». Die Bundeskanzlerin habe sich dazu klar geäußert, sagte er. Es werde keine Pkw-Maut geben.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.