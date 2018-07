Berlin (dpa) - Am Karfreitag haben Christen weltweit an die Kreuzigung Jesu erinnert und auf das Leid in der Welt hingewiesen. In Rom will Papst Benedikt XVI. am Abend den Kreuzweg am Kolosseum mitbeten. In Jerusalem zog am Vormittag eine Prozession durch die Stadt, an der wegen des schlechten Wetters deutlich weniger Gläubige als in den Vorjahren teilnahmen. In Deutschland bezogen die Bischöfe der katholischen und evangelischen Kirche in ihren Karfreitagspredigten Position gegen Gentests an Embryonen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.