Berlin (dpa) - Der Führungsstreit in der Partei Die Linke geht weiter. Mehrere Spitzenleute äußerten sich unzufrieden mit der Aufstellung der Partei. Sachsens Linke-Chef Rico Gebhardt sieht seine Partei in einer Phase der Stagnation und macht dafür auch die Doppelspitze Gesine Lötzsch und Klaus Ernst verantwortlich. Nach Ansicht von Thüringens Fraktionschef Bodo Ramelow braucht die Linke in Zukunft eine neue Führungsstruktur. Linksfraktionschef Gregor Gysi bedauerte, dass er ein Comeback von Ex-Parteichef Oskar Lafontaine ins Gespräch gebracht hatte. Das tue ihm leid, sagte Gysi.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.