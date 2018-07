London (dpa) - Während mancher für eine Einladung zur Hochzeit von Prinz William und Kate Middleton so einiges geben würde, gibt es auch Gäste, die absagen: Der König von Kambodscha, Norodom Sihamoni, sei am Hochzeitstag leider verhindert, bestätigte die kambodschanische Botschaft in London. «Der König hat keine Zeit», sagte ein Botschaftssprecher. Um die Gästeliste ranken sich weiter Geheimnisse. Die «Sun» berichtet, Elton John und dessen Lebenspartner David Furnish seien eingeladen. Insgesamt werden 1900 Gäste erwartet.

