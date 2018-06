Berlin (dpa) - Deutschland wird seinen Anteil am Weltmarkt in diesem Jahr nach Einschätzung des Groß- und Außenhandelsverbandes (BGA) voraussichtlich ausbauen. Erstmals werde in diesem Jahr die magische Marke von einer Billion Euro Umsatz geknackt, die Deutschland 2008 noch knapp verfehlt habe.

Das sagte der Verbandspräsident Anton Börner der «Rheinpfalz am Sonntag». Damit könne der Weltmarktanteil von gut 9 auf 9,5 Prozent ausgebaut werden - und dies, obwohl die Wettbewerber zugenommen hätten. Den deutschen Außenhandelsüberschuss bezifferte Börner für das laufende Jahr mit 143 Milliarden Euro.

Dennoch werde 2011 ein «überdurchschnittliches, aber keineswegs sorgenfreies Jahr», sagte Börner. So gingen von den Unruhen in Nordafrika und den Folgen der Reaktorkatastrophe in Japan Unsicherheiten für die Energieversorgung aus. Auch die Schulden- und Vertrauenskrise in der EU sei keineswegs ausgestanden. Weiterhin belasteten steigende Importpreise die Unternehmen und führten zu Inflationsdruck.