London (dpa) - Könige, Fürsten und Schauspieler - Prinz William und Kate Middleton haben große Teile der Liste mit ihren insgesamt 1900 Hochzeitsgästen veröffentlicht.

Stars von Seiten des Hochadels sind das norwegische Monarchenpaar König Harald V.und Königin Sonja, Fürst Albert II. von Monaco mit seiner Braut Charlene Wittstock und Königin Margarethe von Dänemark - neben der Queen, Prinz Charles und Prinz Philip, versteht sich.

Beim Gottesdienst am nächsten Freitag in der Westminister Abbey wird Queen Elizabeth II. neben ihrem Mann Philip, Charles und Camilla sowie dem Trauzeugen Prinz Harry in der ersten Reihe Platz nehmen - dahinter die restlichen Royals. Die Familien der Windsors und der Middletons werden getrennt sitzen - jede auf einer Seite des Mittelganges, durch den das Brautpaar dann Richtung Ausgang schreiten wird.

Eine halbwegs gute Sicht auf den Traualter haben neben den engen Verwandten noch weitere rund 1000 Gäste. Der Rest - etwa 900 Eingeladene - muss hinter einem Chorraum Platz nehmen, der die Kirche in der Mitte teilt. Er nimmt fast jede Sicht auf das Geschehen. Alle Gäste werden aber über Videoschirme die Zeremonie verfolgen können.

Große Überraschungen blieben aus - abgesehen von der Tatsache, dass aus einigen europäischen Königshäusern wie Schweden, Belgien oder den Niederlande nicht die Monarchen selbst, sondern die «zweite Garde» nach London reist. So kommen etwa aus Schweden nicht König Carl XVI. Gustaf und Königin Silvia, sondern Kronprinzessin Victoria und ihr Mann Daniel.

Dass Ex-Spice-Girl Victoria Beckham mit ihrem Ehemann, dem früheren Weltklasse-Fußballer David, «Mr.Bean»-Darsteller Rowan Atkinson und Popsänger Elton John dabei sein werden, hatten sie bereits vorher bestätigt. Die Welt des Sports wird durch den australischen Schwimmstar Ian Thorpe vertreten sein.

Aus Deutschland wurde bisher nur die Teilnahme von Botschafter Georg Boomgarden offiziell bestätigt. Fürst Philipp zu Hohenlohe-Langenburg und seine Frau Saskia bestätigten selbst ihre Teilnahme. Erbprinz Ernst August von Hannover und seine Frau Caroline waren zumindest nicht auf dem rund 240 Namen umfassenden Auszug aus der Gesamtliste.