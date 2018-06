Julia Görges erreicht Endspiel von Stuttgart

Stuttgart (dpa) - Tennisspielerin Julia Görges aus Bad Oldesloe hat das Endspiel des Hallenturniers in Stuttgart erreicht. Die 22-Jährige gewann am Samstag das erste Halbfinale gegen die Vorjahresfinalistin Samantha Stosur aus Australien mit 6:4, 3:6 und 7:5. Nach einer Weltklasseleistung spielt Görges am Sonntag als erste Deutsche seit Anke Huber 1996 um den Sieg bei dem mit 721 000 Dollar dotierten Sandplatz-Wettbewerb.

Rückschlag für Fürth - 0:3 im bayerischen Derby

München (dpa) - Ausgerechnet der bayerische Rivale TSV 1860 München hat den Aufstiegshoffnungen von Fußball-Zweitligist SpVgg Greuther Fürth einen heftigen Dämpfer versetzt. Die «Löwen» bezwangen die Franken am Samstag mit 3:0 (2:0) und feierten damit ihren dritten Heimerfolg in Serie. Torschützen für die Münchner waren Dominik Stahl (26. Minute) und per Doppelpack Benjamin Lauth (32.-Foulelfmeter/82.). Fürth verpasste durch die siebte Saisonniederlage den Sprung auf den Relegationsplatz.

Oberhausen besiegt Karlsruhe im Keller-Duell

Oberhausen (dpa) - Rot-Weiß Oberhausen hat im Abstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga einen wichtigen Erfolg gefeiert. Am Samstag besiegte der Tabellenvorletzte im Keller-Duell den Tabellen-15. Karlsruher SC mit 2:1 (1:1) und verkürzte den Abstand zu den Badenern auf einen Punkt. Mann des Spiel war Mike Terranova mit zwei Toren (29./64. Minute). Macauley Chrisantus (6.) hatte die Gäste in Führung gebracht. Durch den Sieg schloss Oberhausen nach Punkten mit dem Tabellen-16. VfL Osnabrück gleich.

Hansa Rostock schafft Zweitliga-Aufstieg