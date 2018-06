Trauer um 112 Opfer von Regime-Massakern - Wieder neun Tote

Damaskus (dpa) - Syriens immer stärker werdende Opposition hat um 112 Demonstranten getrauert, die gestern bei den Anti-Regime-Protesten getötet worden waren. Das Regime von Präsident Baschar al-Assad antwortete mit neuen Schüssen auf die Begräbniszüge. In der südsyrischen Stadt Isra wurden sechs, in einem Vorort von Damaskus drei Teilnehmer erschossen, berichteten syrische Aktivisten der dpa. Gestern war der blutigste Tag seit Beginn der Proteste vor fünf Wochen. Aktivisten sprachen von einem «Karfreitags-Massaker». Landesweit demonstrierten Hunderttausende gegen die Assad-Herrschaft.

Grün-Rot im Grundsatz fertig mit Koalitionsvertrag

Stuttgart (dpa) - Grüne und SPD in Baden-Württemberg haben ihre Arbeiten am Koalitionsvertrag so gut wie abgeschlossen. Sie seien in Grundzügen fertig, sagte SPD-Landesvize Leni Breymaier der dpa. Es gebe nur noch in wenigen Fragen weiteren Abstimmungsbedarf. Der Grünen-Haushaltsexperte Alexander Bonde sagte der dpa, auch beim Streitthema Straßenbau hätten sich die künftigen Partner angenähert. Mitte kommender Woche wollen der designierte Ministerpräsident Winfried Kretschmann von den Grünen und SPD-Landeschef Nils Schmid den Koalitionsvertrag präsentieren.

Schlappe für Gaddafi in Misurata - Nato zerbombt Bunker

Tripolis (dpa) - Schwere Schlappe für Gaddafi in Misurata: Nach wichtigen Geländegewinnen der Rebellen kündigte die libysche Führung einen Truppenrückzug aus der schwer umkämpften Hafenstadt an. Der «Bruder Führer» Muammar al-Gaddafi habe den Rückzug angeordnet, sagte Vize-Außenminister Chalid Kaim. Die Rebellen quittierten die Erklärung mit Hohn, äußerten aber auch Zweifel an den Rückzugsplänen. Die Nato setzte derweil ihre Angriffe mit der Zerstörung eines unterirdischen Betonbunkers in Tripolis fort. Ein libyscher Regierungssprecher sagte, drei Menschen seien getötet worden.

Mehrere tausend Menschen bei Ostermärschen