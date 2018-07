Inhalt Seite 1 — BVB zeigt Nerven im Titelrennen - 0:1 in Gladbach Seite 2 Auf einer Seite lesen

Mönchengladbach (dpa) - Borussia Dortmund zeigt auf der Schlussgeraden im Meisterschaftsrennen der Fußball-Bundesliga Nerven. Der souveräne Tabellenführer unterlag vier Runden vor Saisonschluss beim Ligaletzten Borussia Mönchengladbach mit 0:1 (0:1).

Damit büßte Dortmund drei Punkte Vorsprung auf den nun nur noch fünf Zähler zurückliegenden Tabellenzweiten Bayer Leverkusen ein. «Heute wäre ein Unentschieden verdient gewesen. Wir hatten unsere Möglichkeiten und waren die dominante Mannschaft», klagte BVB-Coach Jürgen Klopp. «Wir haben eine Woche Zeit, wir werden wieder da sein.»

Die Gladbacher hingegen schöpfen mit dem vierten Heimsieg aus den vergangenen fünf Spielen wieder Hoffnung im Abstiegskampf. Vor 54 057 Zuschauern im ausverkauften Borussia-Park erzielte Mohamadou Idrissou (35. Minute) den Siegtreffer für die Gladbacher, die erstmals seit mehr als fünf Monaten die Rote Laterne weiterreichen konnten. «Für uns ist das eine große Erleichterung heute», sagte Idrissou überglücklich und erhofft nun ein glückliches Ende dieser Saison: «Jeder ist für jeden dagewesen. So schaffen wir es.»

Vor prächtiger Kulisse und bei hochsommerlichen Temperaturen ließ der designierte Meister zunächst von Beginn an keinen Zweifel an seiner Favoritenrolle. Auch ohne die verletzten Stammspieler Nuri Sahin, Shinji Kagawa und Lucas Barrios, der bei Anpfiff nur auf der Bank saß, versuchten die Gäste in bekannt hohem Tempo die Gastgeber unter Druck zu setzen. Vor allem Jung-Nationalspieler Mario Götze sorgte immer wieder für Gefahr und vergab zu Beginn gleich zwei gute Tormöglickeiten (1./10.).

Die Rolle von Sahin im defensiven Mittelfeld übernahm Toni da Silva, im Angriff bildete wieder Robert Lewandowski die einzige Spitze. Der Pole vergab zwei gute Chancen vor der Pause, als Gladbachs Verteidiger Tony Jantschke seinen Schuss vor der Torlinie wegschlug (30.) und Torhüter Marc-Andre ter Stegen in letzter Sekunde rettete (45.). «Vielleicht wollten wir es zu schön machen», meinte BVB-Keeper Roman Weidenfeller. «Sorgen haben wir keine, aber wir ärgern uns über diese Niederlage.»

Die Gladbacher mussten weiterhin auf ihren Torjäger Igor de Camargo und kurzfristig auch auf Abwehrspieler Dante verzichten. In einer intensiven Partie benötigten die Gastgeber eine gute halbe Stunde, ehe Marco Reus erstmals gefährlich vor dem Dortmunder Tor auftauchte (27.). Acht Minuten später hatte der Tabellenletzte Grund zum Jubeln: Nach einem von Juan Arango eingeleiteten Konter nutzte Idrissou einen Fehler von BVB-Verteidiger Neven Subotic und erzielte aus spitzem Winkel die 1:0-Führung für die Gastgeber.

Mit zunehmender Spieldauer erhöhten die Dortmunder den Druck. Unmittelbar nach der Pause hatte erneut Götze eine Möglichkeit, in der 55. Minute vergab Hummels eine Kopfballchance. «Sie haben sehr, sehr gut gespielt, mit viel Druck nach vorne. Für uns war es schwer nach dem 1:0», sagte Gladbachs Trainer Lucien Favre.