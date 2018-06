Frankfurt/Main (dpa) - Gegen die Atomkraftnutzung und den Nato-Einsatz in Libyen haben Demonstranten in mehreren deutschen Städten bei den traditionellen Ostermärschen protestiert. In Berlin versammelten sich rund 1500 Menschen. In Mainz zogen rund 300 Demonstranten durch die Innenstadt. Auch in München, Hamburg oder Kiel gingen Hunderte auf die Straße. Bundesweit sind über die Osterfeiertage rund 80 Aktionen geplant. Sie haben gestern, am Karfreitag begonnen und sollen auch morgen fortgesetzt werden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.