Hannover (dpa) - Eine 17-köpfige Gänsefamilie hat den Verkehr auf der Autobahn 37 bei Hannover lahmgelegt. Die Großfamilie watschelte direkt neben den Fahrspuren. Den Tierrettern der Feuerwehr gelang es nicht, die Vögel einzufangen. Also riegelte die Polizei die Autobahn ab, damit die Helfer mit einem Bolzenschneider ein Loch in einen angrenzen Wildschutzzaun schneiden und die Tiere in sicheres Gelände geleiten konnten. Die Gänsefamilie habe ihren Osterausflug unbeschwert fortgesetzt, hieß es im Bericht der Feuerwehr.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.