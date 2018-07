Berlin (dpa) - Die Forderung von CSU-Chef Horst Seehofer nach Einführung einer PKW-Maut noch in dieser Wahlperiode hat die FDP strikt zurückgewiesen. FDP-Generalsekretär Lindner sagte der «Bild am Sonntag»: Eine PKW-Maut ohne Mehrbelastung für deutsche Autofahrer sei so wahrscheinlich wie die Existenz des Osterhasen. Deshalb werde die FDP die Pläne von Herrn Seehofer verhindern. Seehofer hatte seine bekannte Forderung trotz des Vetos von Kanzlerin Angela Merkel zu dem Thema wiederholt. Verkehrsminister Peter Ramsauer blieb in dem Blatt bei seiner bisherigen Haltung, sich nicht endgültig festzulegen.

