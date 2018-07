Frankfurt/Main (dpa) - Mehrere tausend Menschen haben in zahlreichen deutschen Städten bei Ostermärschen gegen die Atomkraftnutzung und den Nato-Einsatz in Libyen protestiert. Außerdem forderten sie ein Ende der Auseinandersetzungen in Afghanistan. Nach Angaben des zentralen Ostermarschbüros in Frankfurt waren deutlich mehr jüngere Leute bei den Demonstrationen dabei als in vergangenen Jahren. Ostermärsche gibt es in Westdeutschland seit 50 Jahren.

