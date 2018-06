Washington (dpa) - Die USA haben in Libyen einen ersten Militärschlag mit einer Kampfdrohne ausgeführt. Ein Pentagonsprecher bestätigte nach Medienangaben den Angriff, nannte aber keine weiteren Einzelheiten. US-Präsident Barack Obama hatte erst am Donnerstag grünes Licht für den Kampfeinsatz der ferngesteuerten unbemannten Flugzeuge gegen die Truppen von Machthaber Muammar al-Gaddafi gegeben. Damit wollen die USA zum Schutz der Zivilbevölkerung beitragen. Zwar waren in den vergangenen Wochen bewaffnete US-Drohnen eingesetzt worden, aber sie hatten nur Aufklärungsflüge absolviert.

