Rom (dpa) - Osterfeiern in Rom: Im Petersdom leitet Papst Benedikt XVI. zur Stunde vor Tausenden von Gläubigen die Osterwache. Bei der feierlichen Zeremonie wurde in der Vorhalle das Osterlicht angezündet und dann in den Dom gebracht. Die Kerze symbolisiert die Auferstehung Jesu von den Toten. Während des Gottesdienstes will der Papst sechs Erwachsene aus sechs Ländern taufen. Morgen wird Benedikt die Ostermesse auf dem Petersplatz feiern und dabei den Segen «Urbi et Orbi» sprechen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.