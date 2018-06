Berlin (dpa) - Nach dem gewaltsamen Tod eines 12-Jährigen in Berlin-Reinickendorf hat die Polizei den Vater des Jungen einem Medienbericht zufolge gefasst. Laut «Bild.de» wurde der Mann in Düsseldorf gestellt. Der 34-Jährige gilt als dringend tatverdächtig, in der Nacht zum Mittwoch seinen Sohn im Streit erschlagen und seine Leiche im Keller versteckt zu haben.

