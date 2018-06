Istanbul (dpa) - Die deutschen Judo-Frauen haben zum Abschluss der Europameisterschaften den Titel im Mannschaftswettbewerb nur knapp verpasst.

Romy Tarangul, Luise und Claudia Malzahn, Viola Wächter sowie Iljana Marzok unterlagen in Istanbul Frankreich unglücklich mit 2:3 und mussten sich mit Silber begnügen. Bronze holten die deutschen Männer, die im kleinen Finale die Auswahl von Polen besiegten. Beide deutsche Teams qualifizierten sich mit ihren Medaillengewinnen für die WM in vier Monaten in Paris.

«Die Frauen haben mit einer hervorragenden Mannschaftsleistung gezeigt, über welches Potenzial sie verfügen», lobte Vize-Präsident Lutz Pitsch vom Deutschen Judo-Bund (DJB) den couragierten Auftritt am letzten Wettkampftag in Istanbul. Erst besiegten die Schützlinge von Bundestrainer Michael Bazynski die hoch eingeschätzte russische Auswahl, dann besiegten sie Spanien. Im Finale gegen die favorisierten Französinnen lag dann sogar eine faustdicke Überraschung in der Luft.

Auch ohne Olympiasieger Ole Bischof, der zusammen mit Luise Malzahn mit jeweils Bronze für die einzigen deutschen Einzel-Medaillen gesorgt hatte, schlugen sich auch die Männer achtbar. Erst wurde Moldau aus dem Weg geräumt, nach der knappen Niederlage gegen Georgien wurde mit Erfolgen über Großbritannien und Polen die Medaille gesichert.

Bischof und Malzahn bewahrten den Deutschen Judo-Bund (DJB) mit ihren dritten Plätzen vor einem totalen Debakel. Dennoch war es die schwächste EM-Ausbeute seit der deutschen Einheit.